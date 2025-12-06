ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве резко увеличили отключения света: обновленные графики на 6 декабря

Суббота 06 декабря 2025 16:04
В Киеве резко увеличили отключения света: обновленные графики на 6 декабря Фото: количество и продолжительность отключений в Киеве стало больше (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 6 декабря атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве на фоне этого увеличили количество и продолжительность отключений света.

Об этом сообщает сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обновленным графикам, свет в столице будут отключать сегодня следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30, с 11:30 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30, с 15:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00.

РФ обстреляла энергетику

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Для атака враг использовал дроны и различного типа ракеты.

В результате атаки обесточивания были зафиксированы в шести областях. В частности, под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Также в ДТЭК проинформировали, что РФ атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Вражеские атаки серьезно повредили оборудование.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, что объем прогнозируемых мер ограничения подачи электроэнергии на сегодня вынужденно увеличен.

Киев Отключения света Графики отключения света
