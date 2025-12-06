В Киеве резко увеличили отключения света: обновленные графики на 6 декабря

Россия в ночь на 6 декабря атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве на фоне этого увеличили количество и продолжительность отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Согласно обновленным графикам, свет в столице будут отключать сегодня следующим образом:

РФ обстреляла энергетику

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Для атака враг использовал дроны и различного типа ракеты.

В результате атаки обесточивания были зафиксированы в шести областях. В частности, под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Также в ДТЭК проинформировали, что РФ атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Вражеские атаки серьезно повредили оборудование.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, что объем прогнозируемых мер ограничения подачи электроэнергии на сегодня вынужденно увеличен.