ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После атаки РФ на Киев остается 3300 дома без тепла, - Кличко

Украина, Суббота 24 января 2026 18:45
UA EN RU
После атаки РФ на Киев остается 3300 дома без тепла, - Кличко Фото: городской голова Киева Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy Klychko)
Автор: Сергей Козачук

После ночной атаки на Киев без тепла остается 3300 многоэтажных домов. Коммунальщики работают над восстановлением услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"После массированной атаки на столицу минувшей ночью без теплоснабжения остались 3300 многоэтажек Киева", - подчеркнул городской голова.

По его словам, всего утром проблемы с теплом зафиксировали почти в 6000 домах, большинство из которых уже неоднократно восстанавливали после обстрелов 9 и 20 января.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома киевлян", - добавил Кличко.

Он также подчеркнул, что водоснабжение уже восстановлено, а энергетики делают все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение в ближайшее время.

Удары по Киеву 24 января

Напомним, что в ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.

В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

В Киеве коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электричества, тепла и водоснабжения.

В районах города разворачивают дополнительные пункты обогрева для жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Виталий Кличко Война в Украине
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов