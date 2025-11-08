После атаки РФ в Днепре два человека не выходят на связь

Сегодня ночью массово обстреляли Днепр. Глава МВД Клименко отметил, что под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура и жилые дома.

По его словам, спасательные службы и полиция уже работают на местах ударов, привлечены необходимые специалисты и техника.

Как известно, в Днепре ударный беспилотник попал в многоэтажку. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины, еще 10 человек получили ранения. Около 30 жителей были эвакуированы.

Два человека пока не выходят на связь с родными, их ищут. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, полиция помогает эвакуировать пострадавших и фиксирует доказательства военных преступлений России.

Глава Днепропетровской ОГА уточнил, что пожар в многоэтажке ликвидировали. В результате удара, по его данным были разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи.

Среди пострадавших шестеро госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка. Состояние всех их - средней тяжести.