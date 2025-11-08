RU

После атаки РФ в Днепре два человека не выходят на связь

Фото: два человека не выходят на связь после вражеского обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

После удара российских войск по многоэтажке в Днепре два человека не выходят на связь. Спасательные службы сейчас проводят поиски пропавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Сегодня ночью массово обстреляли Днепр. Глава МВД Клименко отметил, что под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура и жилые дома.

По его словам, спасательные службы и полиция уже работают на местах ударов, привлечены необходимые специалисты и техника.

 

Как известно, в Днепре ударный беспилотник попал в многоэтажку. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины, еще 10 человек получили ранения. Около 30 жителей были эвакуированы.

Два человека пока не выходят на связь с родными, их ищут. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, полиция помогает эвакуировать пострадавших и фиксирует доказательства военных преступлений России.

Глава Днепропетровской ОГА уточнил, что пожар в многоэтажке ликвидировали. В результате удара, по его данным были разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи.

Среди пострадавших шестеро госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка. Состояние всех их - средней тяжести.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.

Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.

А поезда "Укрзализныци" из-за вражеских ударов вынуждены были продолжить движение с задержками. Подробнее об этом в отдельном материале.

