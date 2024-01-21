После атаки дронов. В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области Российской Федерации объявили режим повышенной готовности после сегодняшней атаки дронов на терминал Усть-Луга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

По данным россиян, режим повышенной готовности объявлен на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области.

РосСМИ сообщили, что власти пообещали уничтожить беспилотники, если те будут обнаружены.

Атака на морской терминал в русском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Позже начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Отметим, что в России этой ночью, 21 января, было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Позже РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщило, что за данной спецоперацией стоит Служба безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.