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Піскуна призначили позаштатним радником Венедіктової

Київ, Четвер 30 липня 2020 19:44
Піскуна призначили позаштатним радником Венедіктової
Фото: Святослав Піскун (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Піскун був прокурором у 2002-2007 роках

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун був призначений на посаду в Офіс генерального прокурора. Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Піскуна своїм позаштатним радником.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

Піскун буде виконувати обов'язки радника Венедіктової на громадських засадах.

Зазначимо, Піскун декілька разів перебував на посаді генпрокурора України. Вперше він очолював Генпрокуратуру з 6 липня 2002 по 29 жовтня 2003 року під час президентства Леоніда Кучми. Також очолював ГПУ з 10 грудня 2004 по 14 жовтня 2005 та з 26 квітня по 24 травня 2007 року, а потім був звільнений президентом Віктором Ющенком.

Крім того, Піскун є депутатом 5 та 6 скликань Верховної Ради. У 2012 році він голосував за скандальний мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який пізніше був визнаний неконституційним.

Нагадаємо, раніше Венедіктова представила свого першого заступника; ним став колишній виконувач обов'язків прокурора Києва.

Також нещодавно Венедіктова представила нового прокурора Києва.

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