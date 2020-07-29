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Венедіктова представила свого першого заступника

Київ, Середа 29 липня 2020 12:11
Венедіктова представила свого першого заступника
Фото: Роман Говда (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Раніше він виконував обов’язки прокурора Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила свого першого заступника - Романа Говду. Він раніше виконував обов’язки прокурора Києва.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Роман Говда працював у прокуратурі Житомирської області. Також був першим заступником начальника управління Генеральної прокуратури України.

Займав посаду прокурора Одеської області; заступника генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту ГПУ, прокурора міста Києва; начальника управління Офісу Генерального прокурора.

30 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.

Зазначимо, 16 грудня 2019 року прокурор Києва Роман Говда подав у відставку.

Нагадаємо, в липні 2016 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Романа Говда керівником прокуратури Києва.

Крім того, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника, ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

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