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Пискуна назначили внештатным советником Венедиктовой

Киев, Четверг 30 июля 2020 19:44
Пискуна назначили внештатным советником Венедиктовой
Фото: Святослав Пискун (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пискун был прокурором в 2002-2007 годах

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун был назначен на должность в Офис генерального прокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Пискун будет исполнять обязанности советника Венедиктовой на общественных началах.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Кроме того, Пискун является депутатом 5 и 6 созывов Верховной Рады. В 2012 году он голосовал за скандальный языковый закон "Кивалова-Колесниченко", который позже был признан неконституционным.

Напомним, ранее Венедиктова представила своего первого заместителя; им стал бывший исполняющий обязанности прокурора Киева.

Также недавно Венедиктова представила нового прокурора Киева.

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Новости Украины Святослав ПискунГПУсоветникИрина Венедиктова
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