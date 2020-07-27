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Венедіктова призначила нового прокурора Києва

Київ, Понеділок 27 липня 2020 13:00
Венедіктова призначила нового прокурора Києва
Фото: Ірина Венедіктова і Олег Кіпер (gp.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

Ним став Олег Кіпер

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника. Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

Про це РБК-Україна сказала речник прокуратури Києва Надія Максимець.

Венедіктова зазначила, що очікує від нового керівника столичної прокуратури ефективної і злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати будуть відповідати запитам суспільства", - зазначила генпрокурор.

У свою чергу, Кіпер подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Обіймав різні посади - від слідчого прокуратури до заступника начальника управління - начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Кіпер був звільнений по люстрації, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав звільнення незаконним і зобов'язав відновити екс-прокурора.

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили 800 тисяч гривень компенсації.

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