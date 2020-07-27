Венедіктова призначила нового прокурора Києва

Фото: Ірина Венедіктова і Олег Кіпер (gp.gov.ua)

Ним став Олег Кіпер

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника. Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

Про це РБК-Україна сказала речник прокуратури Києва Надія Максимець.

Венедіктова зазначила, що очікує від нового керівника столичної прокуратури ефективної і злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати будуть відповідати запитам суспільства", - зазначила генпрокурор.

У свою чергу, Кіпер подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Обіймав різні посади - від слідчого прокуратури до заступника начальника управління - начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Кіпер був звільнений по люстрації, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав звільнення незаконним і зобов'язав відновити екс-прокурора.

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили 800 тисяч гривень компенсації.