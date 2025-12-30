ua en ru
Теперь без Чайковского: Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию

Вторник 30 декабря 2025 13:37
Теперь без Чайковского: Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию Фото: Национальная музыкальная академия Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского. Отныне официальное название заведения - Национальная музыкальная академия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры от 30 декабря.

Почему приняли решение

В Минкульте отметили, что решение приняли в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения Украинского института национальной памяти. В заключении указано, что использование имени Чайковского в названии академии является символикой российской имперской политики и не соответствует закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Татьяна Бережная отметила, что переименование является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства.

"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом и действующими нормами в сфере образования и культуры", - заявила она.

Что изменится для академии

В ведомстве подчеркнули, что переименование не повлияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии. Решение соответствует требованиям законов "О высшем образовании" и "О культуре".

Согласно приказу Минкульта, ректор заведения должен подать Устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия. Также соответствующие изменения внесут в учредительные документы и контракт руководителя.

Следующим шагом станет публичное обсуждение нового имени академии. К дискуссии присоединятся коллектив заведения, экспертная среда и общественность.

Многолетняя дискуссия о переименовании

Напомним, дискуссии по изменению названия Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского продолжаются с апреля 2022 года. В середине июня руководство заведения решило сохранить имя Чайковского, что вызвало протест среди части коллектива и студентов.

После этого было обнародовано открытое письмо к ректору с требованием отменить решение Ученого совета и провести прозрачную процедуру переименования. В то же время Ученый совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предостерегая от "манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".

В Минкульте тогда заявили о необходимости широкой публичной дискуссии. Однако в конце декабря на собрании академии снова приняли решение не менять название, что и вызвало новую волну критики.

Бывший министр культуры Александр Ткаченко резко раскритиковал решение, заявив, что не были учтены рекомендации профильного комитета Верховной Рады и экспертных советов, тогда как украинские театры отказались от исполнения произведений Чайковского.

Украинский музыковед и профессор НМАУ Юрий Чекан прокомментировал решение одним словом - "Стыд", отметив, что Чайковский не имел непосредственного отношения к развитию киевской консерватории.

Отметим, национальная музыкальная академия Украины является одним из ведущих музыкальных заведений Европы. Ее история начинается с 1863 года, а имя Петра Чайковского было присвоено заведению в 1940 году - в период активной русификации. Во время Революции Достоинства помещения академии использовали как укрытие и лазарет для раненых майдановцев.

