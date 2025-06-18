Шпионил в пользу РФ: в Запорожье дезертир получил 15 лет тюрьмы

Бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Соответствующий приговор вынес суд Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, предателем оказался уроженец временно оккупированной Каменки-Днепровской. В январе 2023 года его мобилизовали в одну из воинских частей в Запорожье. Уже через несколько месяцев он самовольно покинул службу и перешел на сторону врага.
Мужчина остался в прифронтовом регионе и начал шпионить в пользу российских спецслужб. По их заданию он собирал данные о размещении личного состава и техники ВСУ, передавал фото зданий и сотрудников регионального управления СБУ, за что получал деньги на банковскую карточку.
Злоумышленник даже приобрел камеры с онлайн-трансляцией, чтобы установить их вдоль маршрутов передвижения украинской техники. Однако его разоблачили и задержали.
Суд Запорожья признал мужчину виновным по двум статьям - дезертирство и государственная измена и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: 15 лет за решеткой проведет предатель, который шпионил за украинскими военными на Запорожье (dbr.gov.ua)
Напомним, на оборонном заводе Одесской области разоблачили "крота" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который планировал похитить новые разработки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, в Кировоградской области разоблачили агента РФ, который работал водителем-электриком в одной из воинских частей. В частности, предатель корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
Также украинские спецслужбы задержали предателя в одной из бригад ВСУ, который работал на разведку врага.
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