Шпигував на користь РФ: у Запоріжжі дезертир отримав 15 років в'язниці

Деталі справи

За даними ДБР, зрадником виявився уродженець тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. У січні 2023 року його мобілізували до однієї з військових частин у Запоріжжі. Вже через кілька місяців він самовільно покинув службу й перейшов на бік ворога.

Чоловік залишився у прифронтовому регіоні та почав шпигувати на користь російських спецслужб. За їхнім завданням він збирав дані про розміщення особового складу й техніки ЗСУ, передавав фото будівель та співробітників регіонального управління СБУ, за що отримував гроші на банківську картку.

Зловмисник навіть придбав камери з онлайн-трансляцією, аби встановити їх уздовж маршрутів пересування української техніки. Однак його викрили та затримали.

Що вирішив суд

Суд Запоріжжя визнав чоловіка винним за двома статтями - дезертирство та державна зрада й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: 15 років за ґратами проведе зрадник, який шпигував за українськими військовими на Запоріжжі (dbr.gov.ua)