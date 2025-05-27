СБУ задержала в воинской части "крота", который корректировал ракетные обстрелы
В Кировоградской области разоблачен "крот", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей. Предатель корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Соратником врага оказался 32-летний мужчина. Предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины. В частности "сливал" врагу информацию о маршрутах движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также видов их вооружения.
После "заданий" предатель рассчитывал на "эвакуацию" во временно оккупированную часть Донецкой области, чтобы вступить в оккупационные группировки и воевать против Украины.
Фото: СБУ задержала "крота" в воинской части, который корректировал ракетные обстрелы (t.me/SBUkr)
"Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его "на горячем", когда он проводил визуальную доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага", - пишет СБУ.
В поле зрения врага предатель попал как автор антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Во время вербовки ему обещали деньги.
Что грозит
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одном из ведущих военных институтов Украины разоблачили агента России, который готовил ракетные удары по объектам вуза.
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