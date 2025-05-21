Хотел похитить новые разработки Сил обороны. СБУ задержала "крота" ФСБ

На оборонном заводе Одесской области разоблачен "крот" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который планировал похитить новые разработки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как пишет СБУ, задержан 47-летний местный инженер, который шпионил для ФСБ. Предатель планировал получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники Сил обороны. Для этого он устроился на местный завод, который выполняет оборонные заказы.

Предатель был задержан еще на этапе вербовки врагом.

"Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам", - добавляет СБУ.

Иллюстративное фото: СБУ задержала "крота" ФСБ, который хотел похитить новые разработки Сил обороны (ssu.gov.ua)

Для задачи задержанный пытался "втереться" в доверие к коллегам, которые вовлечены в производственный процесс.

В том же числе предатель выполнял задачи корректировщика и помогал врагу "обойти" противовоздушную оборону (ПВО) Одесской области. Для этого он объезжал область и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Что грозит

"Кроту" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.