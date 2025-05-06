"Сливал" информацию вражеской разведке. СБУ разоблачила "крота" в бригаде ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила предателя в одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который работал на российскую военную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно материалам дела, предатель "сливал" врагу локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

Задокументировано, как "крот" через мессенджер выходил с куратором на связь и передавал ему координаты своего и других подразделений с передовой. Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Фото: СБУ разоблачила "крота" в бригаде ВСУ (t.me/SBUkr)

Для коммуникации предатель использовал голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате.

"По геолокации агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения. Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения и предотвратила их реализацию", - пишет СБУ, задержан неподалеку от линии боевого соприкосновения.

Предатель был завербован еще в январе текущего года. Куратором "крота" оказался сотрудник военной разведки России, который находится на передовой восточного фронта.

Что грозит

"Кроту" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.