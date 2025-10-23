Пышный о требовании МВФ девальвировать гривну: решение остается за НБУ

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Сотрудничество с МВФ

По словам главы НБУ, главными направлениями взаимодействия Украины с Международным валютным фондом остаются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости.

"Во время каждого пересмотра у нас происходят дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов. Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических, навигационных документов, которые мы разработали, согласовали в рамках действующей программы", - отметил Пышный в ответ на вопрос о публикации Bloomberg.

Он отметил, что НБУ постоянно анализирует эффективность своих решений в рамках сотрудничества с МВФ.

"Мы понимаем, как, собственно, и наши партнеры, что окончательное решение остается с Национальным банком, как, собственно, и ответственностью. Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии", - добавил он.

НБУ сохраняет контроль над валютной политикой

Пышный подчеркнул, что обсуждения с МВФ продолжаются и еще не находятся на завершающем этапе.

"В ближайшие несколько недель у нас состоятся соответствующие дискуссии, которые будут сосредоточены в обсуждении новой программы", - сказал глава НБУ.

Он отметил, что политика регулятора остается последовательной и направлена на стабильность.

"Политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность", - подытожил Пышный.