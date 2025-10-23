ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Пышный о требовании МВФ девальвировать гривну: решение остается за НБУ

Украина, Четверг 23 октября 2025 14:41
UA EN RU
Пышный о требовании МВФ девальвировать гривну: решение остается за НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ постоянно ведет дискуссии с МВФ. Вопрос валютно-курсовой политики остается в компетенции центробанка Украины.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Сотрудничество с МВФ

По словам главы НБУ, главными направлениями взаимодействия Украины с Международным валютным фондом остаются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости.

"Во время каждого пересмотра у нас происходят дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов. Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических, навигационных документов, которые мы разработали, согласовали в рамках действующей программы", - отметил Пышный в ответ на вопрос о публикации Bloomberg.

Он отметил, что НБУ постоянно анализирует эффективность своих решений в рамках сотрудничества с МВФ.

"Мы понимаем, как, собственно, и наши партнеры, что окончательное решение остается с Национальным банком, как, собственно, и ответственностью. Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии", - добавил он.

НБУ сохраняет контроль над валютной политикой

Пышный подчеркнул, что обсуждения с МВФ продолжаются и еще не находятся на завершающем этапе.

"В ближайшие несколько недель у нас состоятся соответствующие дискуссии, которые будут сосредоточены в обсуждении новой программы", - сказал глава НБУ.

Он отметил, что политика регулятора остается последовательной и направлена на стабильность.

"Политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность", - подытожил Пышный.

Требования МВФ и позиция НБУ

По информации Bloomberg, МВФ давит на Украину с требованием девальвировать гривну. МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Однако НБУ выступает против, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию