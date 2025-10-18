МВФ давит на Украину: Bloomberg узнал, почему фонд хочет девальвации гривны

Украина оказалась под давлением МВФ накануне переговоров о новом кредитном пакете. Фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, деноминированных в местной валюте.

Однако чиновники Национального банка Украины сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

Разногласия в экономической политике представляют потенциальную угрозу, поскольку Украина стремится получить новый пакет займов от вашингтонского кредитора, учитывая, что война с Россией продолжается уже четвертый год.

Стоит отметить, что Украина получила большую часть из 15,6 миллиарда долларов по программе МВФ, согласованной в 2023 году, и сейчас обе стороны ведут переговоры по новому пакету, который может составить 8 миллиардов долларов.

Переговоры продолжились во время ежегодных встреч кредитора в Вашингтоне на этой неделе, закладывая основу для переговоров на уровне персонала в следующем месяце. Директор Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы выразить поддержку и укрепить амбиции Украины по получению дополнительного финансирования.

Валютный вопрос добавляет напряжения

В переговорах с МВФ валютный вопрос добавляет напряжения. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты деноминированы в иностранной валюте.

По словам источников, представители центрального банка в Киеве неохотно поддаются давлению МВФ, ссылаясь на потенциальный вред для экономики. Прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, по их словам, тогда как девальвация также может спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку.

Кроме этого, будут иметь место политические последствия. Украинские руководители давно опасаются девальвации, а общественность чувствительна к ценовым колебаниям, вызванным финансовыми кризисами, предшествовавшими войне с Россией.

По словам источника, учитывая, что конца войны не видно, а усталость растет, политические лидеры неохотно согласятся на такой шаг.