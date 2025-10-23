ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Пишний про вимогу МВФ девальвувати гривню: рішення залишається за НБУ

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 14:41
UA EN RU
Пишний про вимогу МВФ девальвувати гривню: рішення залишається за НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ постійно веде дискусії з МВФ. Питання валютно-курсової політики залишається в компетенції центробанку України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Співпраця з МВФ

За словами голови НБУ, головними напрямами взаємодії України з Міжнародним валютним фондом залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості.

"Під час кожного перегляду у нас відбуваються дискусії, які обхоплюють широке коло питань. Національний банк реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних, навігаційних документів, які ми розробили, погодили в рамках діючої програми", - зазначив Пишний в відповідь на питання про публікацію Bloomberg.

Він наголосив, що НБУ постійно аналізує ефективність своїх рішень у межах співпраці з МВФ.

"Ми розуміємо, як, власне, і наші партнери, що остаточне рішення залишається з Національним банком, як, власне, і відповідальністю. Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії", - додав він.

НБУ зберігає контроль над валютною політикою

Пишний підкреслив, що обговорення з МВФ тривають і ще не перебувають на завершальному етапі.

"У найближчі декілька тижнів у нас відбудуться відповідні дискусії, які будуть зосереджені у обговоренні нової програми", - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що політика регулятора залишається послідовною і спрямована на стабільність.

"Політика Національного банку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність", - підсумував Пишний.

Вимоги МВФ і позиція НБУ

За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.

Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України МВФ
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію