Пышный пояснил, почему цены в Украине оказались выше прогнозов НБУ

По его словам, еще в первом полугодии прошлого года НБУ говорил о ряде факторов роста инфляции. Именно тогда, увидев, что плохие урожаи стали причиной усиления инфляции, Нацбанк остановил цикл снижения учетной ставки.

"Конечно, война также создала дополнительные расходы, которые перекладывались на цены. Еще один фактор - очень напряженный рынок труда. Из-за постоянных обстрелов вынужденная миграция продолжается. Совокупность этих факторов подпитала инфляционную динамику", - пояснил глава НБУ.

Риски роста цен

Пышный напомнил, что на конец 2024 года, когда инфляционные риски выросли, НБУ перешел к циклу повышения учетной ставки, который длился до марта этого года. В апреле также дополнительно был изменен операционный дизайн процентной политики.

"Результат есть. Ставки по гривневым инструментам выросли, увеличился спрос на них, тогда как спрос на валюту снизился. Инфляционные ожидания под контролем. Базовая инфляция - на траектории устойчивого снижения", - добавил глава центробанка.

Курс доллара

Он подчеркнул, что НБУ мог бы существенно повысить учетную ставку и укрепить обменный курс гривны к доллару, чтобы быстрее обуздать инфляцию, но вопрос в цене таких решений.

"В экономике не бывает бесплатных обедов - ощутимое ужесточение политики подорвет экономическое восстановление", - пояснил Пышный.

По его словам, сохраняя учетную ставку неизменной, сейчас НБУ пытается пройти по лезвию, чтобы обеспечить устойчивое замедление инфляции до цели в 5% и одновременно поддержать восстановление экономики.