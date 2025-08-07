Пишний пояснив, чому ціни в Україні виявилися вище за прогнози НБУ

За його словами, ще у першому півріччі минулого року НБУ говорив про низку факторів зростання інфляції. Саме тоді, побачивши, що погані врожаї стали причиною посилення інфляції, Нацбанк зупинив цикл зниження облікової ставки.

"Звісно, війна також створила додаткові витрати, які перекладалися на ціни. Ще один фактор - дуже напружений ринок праці. Через постійні обстріли вимушена міграція триває. Сукупність цих факторів підживила інфляційну динаміку", - пояснив голова НБУ.

Ризики зростання цін

Пишний нагадав, що на кінець 2024 року, коли інфляційні ризики зросли, НБУ перейшов до циклу підвищення облікової ставки, що тривав до березня цього року. У квітні також додатково був змінений операційний дизайн процентної політики.

"Результат є. Ставки за гривневими інструментами зросли, збільшився попит на них, тоді як попит на валюту знизився. Інфляційні очікування під контролем. Базова інфляція - на траєкторії стійкого зниження", - додав голова центробанку.

Курс долара

Він підкреслив, що НБУ міг би суттєве підвищити облікову ставку та зміцнити обмінний курс гривні до долара, щоб швидше приборкати інфляцію, але питання в ціні таких рішень.

"В економіці не буває безкоштовних обідів - відчутне посилення політики підважить економічне відновлення", - пояснив Пишний.

За його словами, зберігаючи облікову ставку незмінною, зараз НБУ намагається пройти по лезу, щоб забезпечити стійке сповільнення інфляції до цілі у 5% та одночасно підтримати відновлення економіки.