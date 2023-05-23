Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту: советы от НБУ

В Украине существует несколько возможных путей инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Криптовалюта является рискованным инструментом.

"Универсальный рецепт - это диверсифицировать свои сбережения. Он работает во все времена абсолютно, и сейчас он также работает, поскольку экономика понемногу восстанавливается, люди также перенастраиваются, и хотят принимать решения уже основываясь на каких-то экономических расчетах", - сказала она.

По ее словам, сработали меры НБУ по стимулированию банков повышать ставки по депозитам, а Минфин поднял ставки по государственным облигациям.

"Поэтому уже есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно - в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит", - заявила Рожкова.

Криптовалюта

Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, не считающего криптовалюту платежным средством, "и это то, что следует помнить гражданам".

"Кстати, в мире отношение к криптовалюте не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюті, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски" , – сказала она.

Первый замглавы НБУ отметила, криптовалюта - "это не средство платежа, это не деньги, это другой активы, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют".