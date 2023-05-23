Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту: советы от НБУ
В Украине существует несколько возможных путей инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Криптовалюта является рискованным инструментом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой .
"Универсальный рецепт - это диверсифицировать свои сбережения. Он работает во все времена абсолютно, и сейчас он также работает, поскольку экономика понемногу восстанавливается, люди также перенастраиваются, и хотят принимать решения уже основываясь на каких-то экономических расчетах", - сказала она.
По ее словам, сработали меры НБУ по стимулированию банков повышать ставки по депозитам, а Минфин поднял ставки по государственным облигациям.
"Поэтому уже есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно - в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит", - заявила Рожкова.
Криптовалюта
Рожкова напомнила об официальной позиции НБУ, не считающего криптовалюту платежным средством, "и это то, что следует помнить гражданам".
"Кстати, в мире отношение к криптовалюте не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюті, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски" , – сказала она.
Первый замглавы НБУ отметила, криптовалюта - "это не средство платежа, это не деньги, это другой активы, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют".
Напомним, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%. В то же время средняя ставка по депозитам в банках составляет 11,3%.
Напомним, на рынке криптовалют в последнее время произошло несколько громких банкротств, когда инвесторы потеряли миллиарды долларов.
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