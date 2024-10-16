Является ли криптовалюта законным средством платежа в Украине: позиция НБУ
Единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем", - сказал он.
По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.
Пышный считает, что с введением лимита переводы с карты на карту в 150 тыс. гривен в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.
По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов в большинстве своем обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.
"Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов", - сказал глава НБУ.
Напомним, позиция центральных банков мира по крипто валют остается крайне осторожной. В то же время в январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткойн. Этот шаг стал знаковым событием для сектора цифровых активов стоимостью около 1,7 триллиона долларов.
В НБУ и раньше заявляли, что не считают криптовалюту платежным средством . Как отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".