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НБУ выявил криптовалютную фирму, незаконно выдававшую кредиты в гривне под большие проценты

Украина, Среда 05 февраля 2025 08:26
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НБУ выявил криптовалютную фирму, незаконно выдававшую кредиты в гривне под большие проценты Фото: Криптовалютная фирма BitCapital незаконно выдавала кредиты в гривне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины выявил, что сервис BitCapital незаконно выдавал украинцам деньги в кредит. Эта услуга маскируется в договорах как предоставление займов в криптоактивах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Углубленный анализ показал, что сервис BitCapital, формально предоставляя займы в USDT, фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины - гривне, минуя все установленные законом регуляторные механизмы", - говорится в сообщении.

НБУ получил более 700 обращений от граждан, которые стали клиентами незаконной схемы кредитования через веб-сайт сервиса BitCapital.

В обращениях в НБУ потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах, предусмотренных законодательством Украины и агрессивно взимала задолженность.

"Стоит напомнить, что Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, законы Украины "О платежных услугах" и "О валюте и валютных операциях" четко определяют, что единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна, а законодательство о виртуальных активах сейчас разрабатывается", - заявили в НБУ.

Проверка НБУ выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:

  • превышение предельной дневной процентной ставки;
  • несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражения полной стоимости кредита;
  • информационную непрозрачность и введение в заблуждение относительно условий кредита;
  • отсутствие обязательной информации к раскрытию на вебсайте и тому подобное.

Национальный банк Украины предупреждает всех граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с различными онлайн-платформами и сервисами, особенно теми, которые работают с виртуальными активами.

Tether (USDT) - это криптовалюта, относится к так называемым "стейбл коинов", токенов стоимость которых привязана к фиатной валюте, в данном случае к долларам.

Предоставляем, в октябре прошлого года глава НБУ Андрей Пышный отметил, что единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является.

В НБУ и ранее заявляли, что не считают криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

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