Писал "письма" от ОВА и "собирал" на ВСУ: в Киеве разоблачили мошенника

Среда 13 августа 2025 14:18
Писал "письма" от ОВА и "собирал" на ВСУ: в Киеве разоблачили мошенника Фото: Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прокуроры Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении местному жителю, которого обвиняют в масштабном мошенничестве под видом сбора средств на нужды украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, мужчина рассылал письма предпринимателям якобы от имени руководителей областных военных администраций, а также создавал фейковые Telegram-каналы чиновников с использованием их фото.

В сообщениях он просил делать "благотворительные взносы" на счета, которые контролировал.

"Таким образом он получил не менее 600 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.

Фото: Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен (t.me/kyiv_pro_office)

Чиновники, от имени которых рассылались письма, публично предупреждали о мошенничестве и призывали игнорировать подобные просьбы.

Что грозит

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР разоблачило депутата одного из городских советов Кировоградской области на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

