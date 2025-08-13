ua en ru
Писав "листи" від ОВА та "збирав" на ЗСУ: у Києві викрили шахрая

Середа 13 серпня 2025 14:18
Писав "листи" від ОВА та "збирав" на ЗСУ: у Києві викрили шахрая Фото: Киянин ошукав підприємців на 600 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру місцевому жителю, якого звинувачують у масштабному шахрайстві під виглядом збору коштів на потреби українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловік розсилав листи підприємцям нібито від імені керівників обласних військових адміністрацій, а також створював фейкові Telegram-канали посадовців із використанням їхніх фото.

У повідомленнях він просив робити "благодійні внески" на рахунки, які контролював.

"Таким чином він отримав щонайменше 600 тисяч гривень", - повідомили в прокуратурі.

Фото: Киянин ошукав підприємців на 600 тисяч гривень (t.me/kyiv_pro_office)

Посадовці, від імені яких розсилалися листи, публічно попереджали про шахрайство та закликали ігнорувати подібні прохання.

Що загрожує

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

