Писав "листи" від ОВА та "збирав" на ЗСУ: у Києві викрили шахрая
Прокурори Дніпровської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру місцевому жителю, якого звинувачують у масштабному шахрайстві під виглядом збору коштів на потреби українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської прокуратури.
За даними слідства, чоловік розсилав листи підприємцям нібито від імені керівників обласних військових адміністрацій, а також створював фейкові Telegram-канали посадовців із використанням їхніх фото.
У повідомленнях він просив робити "благодійні внески" на рахунки, які контролював.
"Таким чином він отримав щонайменше 600 тисяч гривень", - повідомили в прокуратурі.
Посадовці, від імені яких розсилалися листи, публічно попереджали про шахрайство та закликали ігнорувати подібні прохання.
Що загрожує
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.