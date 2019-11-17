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В ОБСЄ зафіксували вибухи поблизу Петрівського

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 02:17
В ОБСЄ зафіксували вибухи поблизу Петрівського
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Спостерігачі бачили два вибухи

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Отмечатся, що перебуваючи орієнтовно в 1,8 км на північ від Петровського, члени патруля Місії бачили 2 вибуху (1 з яких вони також чули) на відстані близько 1,7 км до південно-заходу (за оцінкою, контрольовані підриви).

Також 14 листопада за межами ділянки розведення в районі Петровського спостерігачі бачили, як 24 сапера з підконтрольних уряду районів йшли з міношукачами та обладнанням в руках по дорозі між Богданівкою (підконтрольна уряду) і Викторовкой (непідконтрольна уряду), рухаючись у східному напрямку.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні подтвердила, що на Донбасі завершено відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петровського.

РБК-Україна писало, що 13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України в Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил в районі Петровського.

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