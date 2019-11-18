ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пиротехники вблизи Петровского обезвредили 89 взрывоопасных предметов

Новости » Политика     18.11.2019 - 10:23
Пиротехники вблизи Петровского обезвредили 89 взрывоопасных предметов
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всего обследовано более 12 гектаров территории

С момента начала разминирования территорий в районе разведения сил возле Петровского и Богдановки на Донбассе, пиротехники обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что пиротехнические работы начались 13 ноября. За это время было обследовано более 12,17 гектаров территории.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС Украины обследовано территорию площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Всего обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что миссия ОБСЕ в 1,8 км к северу от Петровского видела 2 взрыва (один из которых они также слышали) на расстоянии около 1,7 км к юго-западу (по оценке, контролируемые подрывы).

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Разведение началось 9 ноября.

Пристайко допустил электронное голосование для переселенцев на выборах на Донбассе Пристайко: мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь