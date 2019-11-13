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На Донбасі розпочалося розмінування в районі Петрівського

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 19:06
На Донбасі розпочалося розмінування в районі Петрівського
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Біля населених пунктів Петрівське-Богданівка 13 листопада розпочалося розмінування

Піротехніки приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області приступили до проведення робіт з розмінування в районі розведення сил.

"Сьогодні піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 0,07 га, було вилучено та знешкоджено, встановленим способом, 6 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Фото: розмінування в районі Петровського (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, на Донбасі розпочалося розведення сил в районі населеного пункту Петрівське. Як відомо, початок практичного етапу розведення сил в Петрівському було заплановано на ранок 8 листопада, однак бойовики не підтвердили готовність до розведення. Російські найманці стверджували, що напередодні українські військові нібито обстріляли населений пункт на окупованій території.

Як повідомляло РБК-Україна, практичне розведення сил в Петровському на Донбасі відбувалося протягом трьох днів, після чого розпочалося розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Війська ООС відведуть сили на один кілометр, також свої війська повинен відвести противник.

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