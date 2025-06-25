Стуленик: рецепт забытого украинского блюда, которым угощали уважаемых гостей
Украинская традиционная кухня имеет множество оригинальных блюд, которые сейчас забыты. Одно из них - стуленики, которые просто готовятся и очень вкусные.
РБК-Украина рассказывает, как приготовить это необычное блюдо, чтобы поразить своих гостей и близких.
Что такое стуленики
Стуленики - это традиционная украинская выпечка из дрожжевого теста с маслом, характерная для центральных областей и Поднепровья. Название происходит от слова "стулять" (плотно соединять), или по другой версии - от староукраинского "стульня" (часть тела), из-за формы изделия.
Тесто замешивается на теплой воде или молоке, добавляя живые или сухие дрожжи, немного соли, сахара, масла и - для цвета - куркуму (не обязательно).
Стуленики формируют в виде продолговатого или замкнутого пирога, защипывая края сверху, иногда оставляя открытый центр. Жарятся на сковороде с маслом или сальцем, что придает им аппетитную золотистую корочку.
Сейчас встречаются реже, но до сих пор помнятся как праздничное блюдо, подававшееся на свадьбах или к гостям.
Стуленики делают из дрожжевого теста (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)
Как приготовить стуленики
Для теста понадобится:
- стакан теплой воды (200 мл),
- 2 столовые ложки растительного масла,
- пол чайной ложки соли,
- чайная ложка сахара,
- 25 г живых или 1 чайная ложка сухих дрожжей,
- опционально - 1 ч. л. куркумы.
Постепенно добавляют муку, чтобы тесто стало густым и мягким. Замешивают тесто, формируют круглые или продолговатые изделия и плотно заворачивают края, чтобы они не открывались во время жарки.
Сковорода с разогретым маслом - и на огонь: жарят стуленики с двух сторон до хрустящей корочки и золотистого цвета.
Если используют начинку (лук с салом или даже повидло, как вариант), ее кладут в центр перед заворачиванием. Основная идея тесто нежное, удобно есть прямо из рук, с вкусной корочкой и сохраненным соком внутри.
Стуленики смазывают маслом (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)
Кулинарные вариации и подача
В Днепровском регионе популярны стуленики с начинкой из пассерованного лука и сала - по сути - украинская классика.
В современных рецептах встречаются варианты с повидлом - например, сливовым, который добавляет пикантности и легкой сладости. Такие стуленики выпекают или жарят, в зависимости от вкусовых предпочтений и наличия кухонного оборудования.
Их подают горячими к супам, молоку или чаю, часто как завтрак или быстрый перекус. Возможные домашние модификации включают добавление куркумы в тесто для более выразительного цвета, или использование медовых или творожных начинок.
Это универсальное и одновременно аутентичное блюдо, которое прекрасно подходит для комфортной, домашней атмосферы.
Стуленики могут быть с любой начинкой (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)
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При написании использовались следующие источники: рецепт с Youtube-канала "Юлия Мовчан", информация из Википедии.