Льготы на коммуналку начислят автоматически, но не всем: кому надо обратиться в ПФУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как определяется право на льготу

Для многих категорий льготников помощь на коммуналку предоставляется только при условии, что среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает порог налоговой социальной льготы. В 2026 году этот показатель зафиксирован на уровне 4 660 гривен.

Для проверки права на выплаты с января 2026 года специалисты ПФУ используют данные Государственной налоговой службы. В частности, учитываются заработки льготника и членов его семьи за второе полугодие прошлого года.

Кому не нужно идти в Пенсионный фонд

Большинству получателей помощи, которые пользовались ею в 2025 году, ПФУ пересчитает выплаты автоматически. Дополнительные заявления писать не нужно, если у вас не изменились жизненные обстоятельства.

Исключения, когда обращение является обязательным:

изменился состав семьи (кто-то выписался или прописался);

изменилось место фактического проживания;

изменился перечень коммунальных услуг, на которые назначаются льготы.

"После получения данных о доходах право на льготы будет определено автоматически. Дополнительно обращаться не нужно", - подчеркнули в ведомстве.

Если по результатам проверки окажется, что средний доход на одного члена семьи превышает установленный лимит, человек теряет право на льготу. Однако это не означает полное отсутствие поддержки. В таком случае специалисты рекомендуют безотлагательно обращаться за назначением жилищной субсидии.