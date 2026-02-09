ua en ru
Пільги на комуналку нарахують автоматично, але не всім: кому треба звернутися до ПФУ

Понеділок 09 лютого 2026 13:21
UA EN RU
Пільги на комуналку нарахують автоматично, але не всім: кому треба звернутися до ПФУ Фото: Частина українців автоматично отримує пільги на комунальні послуги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсійний фонд України розпочав процес автоматичного перерахунку пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Для більшості українців процедура пройде дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як визначається право на пільгу

Для багатьох категорій пільговиків допомога на комуналку надається лише за умови, що середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги. У 2026 році цей показник зафіксовано на рівні 4 660 гривень.

Для перевірки права на виплати із січня 2026 року фахівці ПФУ використовують дані Державної податкової служби. Зокрема, враховуються заробітки пільговика та членів його родини за друге півріччя минулого року.

Кому не потрібно йти до Пенсійного фонду

Більшості отримувачів допомоги, які користувалися нею у 2025 році, ПФУ перерахує виплати автоматично. Додаткові заяви писати не потрібно, якщо у вас не змінилися життєві обставини.

Винятки, коли звернення є обов'язковим:

  • змінився склад сім'ї (хтось виписався або прописався);
  • змінилося місце фактичного проживання;
  • змінився перелік комунальних послуг, на які призначаються пільги.

"Після отримання даних про доходи право на пільги буде визначено автоматично. Додатково звертатися не потрібно", - підкреслили у відомстві.

Якщо за результатами перевірки виявиться, що середній дохід на одного члена сім'ї перевищує встановлений ліміт, людина втрачає право на пільгу. Проте це не означає повну відсутність підтримки. У такому разі фахівці рекомендують невідкладно звертатися за призначенням житлової субсидії.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2026 році в Україні змінився граничний рівень доходу, який дає право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Водночас для окремих категорій громадян пільги надаються без урахування доходів.

Також ми писали, чи сумується знижка на оплату ЖКП для учасників бойових дій, якщо за однією адресою проживають кілька осіб зі статусом УБД. Так, кожен пільговик має право на 75% знижки, однак пільга не додається, а надається в межах установлених норм на всіх УБД, які проживають разом.

