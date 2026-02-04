Украинцам пересчитают коммуналку: чего ждать в платежках уже за январь
В Украине ввели новый механизм оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь за дни, когда в домах отсутствовали вода или отопление из-за обстрелов или аварии, платить не придется. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, установив принцип автоматического перерасчета суммы в платежках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".
Главное:
- Без заявлений: Перерасчет будет происходить автоматически, потребителям не нужно обращаться в коммунальные службы.
- Ретроспективное действие: Правила действуют на все начисления, начиная с 1 января 2026 года.
- Услуги: Изменения касаются отопления, горячей и холодной воды, канализации и вывоза мусора.
- Причина: Новые правила ввели после длительных перебоев со светом и теплом в январе в результате атак РФ.
Почему приняли это решение
Решение правительства стало ответом на массированные ракетные атаки России в январе 2026 года. Тогда из-за повреждения критической инфраструктуры жители многих городов, в частности столицы, длительное время оставались без тепла и водоснабжения. Новые правила призваны защитить потребителей от необоснованных начислений за услуги, которые фактически не предоставлялись.
Постановление касается важнейших категорий услуг: централизованного отопления, водоотведения, снабжения холодной и горячей воды, а также вывоза бытовых отходов. Главной особенностью документа является то, что потребителям больше не нужно собирать справки или писать заявления - скидка должна появляться в чеке автоматически.
Как будет работать автоматический перерасчет
Согласно новым правилам, обязанность фиксировать перебои возложена на поставщиков услуг. Компании должны вести учет дней и даже часов, когда сервис отсутствовал или не соответствовал стандартам качества (например, ненадлежащая температура теплоносителя). Если услуга отсутствовала из-за ликвидации последствий обстрелов, плата за этот период взиматься не будет.
"Если из-за российских обстрелов критической инфраструктуры коммунальные услуги не предоставлялись, люди не должны за них платить", - подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
По его словам, скорректированные суммы жители увидят в платежках следующего расчетного месяца после сбоя.
Когда новые правила начнут действовать
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, однако его действие распространяется на все начисления, начиная с 1 января 2026 года. Таким образом, за все перебои с водой и теплом, произошедшие во время январских блэкаутов, украинцы получат компенсацию уже в ближайших счетах.
В то же время правительство напоминает: если квартира пустует из-за выезда хозяев за границу, это не освобождает от платы за общедомовые нужды, однако за фактическое потребление воды или газа (при наличии счетчиков) начислять нули теперь будет проще благодаря новой системе учета.
