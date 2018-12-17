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НБУ прогнозує скорочення боргового навантаження на бюджет

Новини » Економіка    17.12.2018 - 16:41
НБУ прогнозує скорочення боргового навантаження на бюджет
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Боргове навантаження державного сектору скорочується

За базовим сценарієм НБУ борг у відсотках до ВВП продовжить скорочуватися й досягне 65% на кінець 2018 року та 62% - 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначили в НБУ, поступове скорочення боргу до ВВП - "свідчення відновлення платоспроможності країни".

НБУ прогнозує скорочення боргового навантаження на бюджет

Проте розмір та структура боргового портфеля залишатимуться джерелом потенційних ризиків, що можуть реалізуватися за несприятливих умов, зазначили в НБУ. Серед них можуть бути погіршення умов торгівлі, жорстка монетарна політика у провідних економіках світу, зниження апетиту інвесторів до боргу країн, що розвиваються.

Нагадаємо, на погашення і обслуговування боргів у держбюджеті України на 2019 рік передбачено 417 млрд грн - майже третина бюджету.

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

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