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В пік коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 млрд грн на підтримку медицини, - ОП

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 01:42
В пік коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 млрд грн на підтримку медицини, - ОП
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Гроші мають бути спрямовані на зарплати медикам і на закупівлю обладнання

В пік поширення коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Гроші мають бути спрямовані на зарплати медикам і на закупівлю обладнання.

"Ми говоримо сьогодні про потребу в понад 100 мільярдів гривень додаткових, які нам, якщо в нас буде пік коронавірусу потрібно буде підтримати зарплатами і лікарів, і закупівлею додаткового обладнання", - заявила Ковалів.

Нагадаємо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Наразі МОЗ перевіряє нформацію про 10 нових випадків зараження коронавірусом.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, Міністерство охорони здоров'я очікує сплеск коронавірусу в Україні, як в інших країнах.

Також РБК-Україна писало, що поліція може почати контролювати самоізоляцію українців у зв'язку зі спалахом коронавірусу з допомогою даних мобільних операторів. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, поліція вже почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14 денний карантин шляхом самоізоляції, і приступає до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину.

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