МОЗ перевіряє інформацію про 10 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіційна інформація про нові випадки буде оприлюднено вранці 24 березня

Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про 10 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що ця інформація не підтверджена.

"За попередньою інформацією, яка не є підтвердженою ми протягом дня маємо 10 нових підтверджених випадків коронавірусу. Але ця інформація буде уточнена завтра на 9:00 ранку", - заявив Ляшко..

Нагадаємо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.