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У Полтавській області підтвердили новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:59
У Полтавській області підтвердили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворіла 66-річна мешканка Кременчука

У Кременчуці Полтавської області лабораторно підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький Facebook.

За його словами, лабораторне підтвердження наявності хвороби прийшло сьогодні, 9 квітня. Заразилася 66-річна жінка.

"З 06 квітня вона знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька". Стан її здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Надається необхідна медична допомога. Зараз епідеміологами встановлюються шляхи інфікування та коло контактних осіб", - написав Малецький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу. Вилікувалася 28-річна дівчина з Горишних Плавнів, захворювання у якій було підтверджено 27 березня.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадку, з них 224 - за минулу добу. У Полтавській області було 19 хворих коронавірусом. Жертвами коронавіруса в Україні стали 57 людей, з них 5 - за 8 квітня.

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Новини України КременчукПолтавская областьКоронавірус
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