Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 9 квітня

Уряд збирається продовжити карантин до початку травня

Коронавірус поширюється в Україні і світі, кількість хворих наблизилася до 1,5 млн осіб. Влада країни не планує знімати обмеження і збирається продовжити карантин до початку травня. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 9 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість хворих в Україні зросла до 1668 осіб

зафіксовано 52 летальних випадків

Кабмін продовжить карантин до початку травня

в країні фіксують численні порушення самоізоляції

ЄС виділить 190 млн євро Україні для боротьби з коронавірусом

у США незадоволені діями ВООЗ

Статистика по Україні

Кількість інфікованих в країні досягло 1668 осіб. За останні 24 години захворіли на COVID-19 206 українців. Нові зараження виявлені в Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві. За даними Міністерства охорони здоров'я, приріст підтверджених випадків хвороби становить 14%.

За останню добу в Україні померли від хвороби 7 осіб. Загальний показник смертності - 52 жертви. Про нові смертельні випадки повідомили в Чернівецькій, Кіровградській, Львівській і Сумській областях. "Показник летальності в Україні сьогодні становить 3,1%. Якщо порівнюємо з іншими країнами Європейського регіону, то побачимо, що в Іспанії показник летальності становить 9,9%, в Італії 12,6%", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Продовження карантину в Україні

У Херсонській області з обсервації втекли 15 осіб, яких раніше правоохоронці доставили на карантин після перетину адмінкордону з Кримом. Щодо всіх порушників поліція склала адмінпротоколи. На кордоні з Польщею було затримано 7 осіб, які порушили режим самоізоляції. Як пояснили прикордонники, ідеться про заробітчан, які нещодавно повернулися на батьківщину.

Влада Дніпропетровської області обмежила в'їзд та виїзд у Первомайськ, де стався спалах захворювання. Як стверджують в обласній раді, джерелом поширення хвороби стало зібрання баптистів, на яке з'їхалися відразу кілька сотень осіб з України. За інформацією облдержадміністрації, співробітники ГСЧС у місті проведуть повну дезінфекцію вулиць, дворів, під'їздів, а також зупинок громадського транспорту.

Після смерті американського хасида у Вінниці посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон звернувся з закликом до ізраїльтян відмовитися від паломництва до Умані.

Кабмін збирається продовжити карантин у країні до початку травня. Ослаблення обмежень можливо тільки за умови зниження захворюваності, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде до встановленого 24 квітня. Можливо, скоріш за все буде продовжений до початку травня місяця", - сказав голова уряду. У МОЗ також налаштовані і не збираються розглядати питання скасування карантину в найближчі десять днів.

На нараді у президента Володимира Зеленського підкреслювалася неможливість скасування карантину напередодні Великодня. "Карантин - це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко", - вважає Зеленський.

Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою. У Рим вирушив транспортний літак Нацгвардії, на борту якого 5 тонн дезінфікуючого засобу.

Європейський союз виділить Україні 190 млн євро допомоги для боротьби з пандемією.

Зростання смертності від COVID-19 у світі

Лідером за кількістю хворих у світі залишаються Сполучені Штати. Число інфікованих у США досягло 399 тис 929. За добу в країні померло 1736 американців. За весь час пандемії зафіксовано 12 тис 895 летальних випадків. Лише у Нью-Йорку загинули 4009.

Американський президент Дональд Трамп висловив невдоволення діяльністю Всесвітньої організації охорони здоров'я і пригрозив припинити фінансування. За словами глави Білого дому, у ВООЗ "помилялися щодо багатьох речей" і "дуже орієнтовані на Китай".

Влада Іспанії повідомила про новий спалах смертності від хвороби в країні. За добу від коронавируса загинули 757 іспанців. Загальна кількість тих, хто заразився досягла 146 тис 690, з них померли - 14 тис 555.

Пік коронавирусe також досягнуто в Британії. За останні 24 години померли від хвороби 938 осіб. На даний момент на острівах зафіксовано 7097 летальних випадки COVID-19.

У Німеччині зростає кількість хворих COVID-19. За добу зафіксовано 4003 нових зараження і 254 летальних випадки. Всього в країні інфіковані 103 тис 228, померли від ускладнень 1861.

У зв'язку з надзвичайним станом Франція обмежила в'їзд іноземців на територію країни. Щоб перетнути кордон другою за впливом країни ЄС потребно мати спеціальний дозвіл від французьского Міністерства внутрішніх справ. Канада відкликала чотири бойових корабля з міжнародних навчань в Карибському морі, Тихому океані і біля берегів Африки.

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 млрд дол на боротьбу з коронавірусом. Гроші, які спрямовано на благодійність, складають 28% його статку. Планується, що після перемоги над пандемією кошти будуть спрямовані на освіту.

Папа Римський Франциск назвав пандемію відповіддю природи на кліматичну кризу в світі. "Ми не відреагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії чи пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули... Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є реакцією природи", - заявив верховний понтифік.