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У Дніпропетровській області підтвердили шість нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:29
У Дніпропетровській області підтвердили шість нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

П'ять пацієнтів проживають в Первомайську і один - в Кам'янському

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили шість нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Повідомляється, що п'ять пацієнтів проживають в Первомайську і один - в Кам'янському.

Коронавірус виявили у двох осіб з пневмонією. Один з пацієнтів - 61-річна жінка. Вона перебуває в стані середньої тяжкості.

У цілому по області 48 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса.

Нагадаємо, в Одеській області коронавірус підтвердили у трьох медиків.

Крім того, у Чернівецькій області 51 медичний працівник захворів на коронавірус. При цьому наголошується, що тільки шестеро з них підхопили інфекцію на робочому місці.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемії коронавірус до початку травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що в травні за умови позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

Додамо, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нових випадків.

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Новини України КоронавірусДнепропетровская область
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