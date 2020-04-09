У Львівській області майже удвічі зросла кількість заражених

Коронавірус підтвердили ще у 25 громадян
За добу у Львівській області було зафіксовано 25 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, загальна кількість заражень в області збільшилася до 61. Станом на ранок 8 квітня, у Львівській області було підтверджено 36 випадків інфікування.
Найбільший добовий приріст захворювань у Чернівецькій області. За добу там інфікувалися 29 українців. Також понад 20 заражень за добу зафіксували ще ще у кількох областях, зокрема, у Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.
Загалом, географія поширення коронавірусу по регіонах України виглядає так:
Нагадаємо, за добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилась на 224 людини. Всього зафіксовано 1892 випадків заражень.
Також повідомлялося, що за добу від коронавірусу померли 5 українців. Станом на ранок 9 квітня, загальна кількість смертельних випадків в Україні зросла до 57.