Главная » Новости » Война в Украине

Пехоту не бросили. Пивненко высказался после резонансного заявления Билецкого об офицерах

Украина, Вторник 23 декабря 2025 16:58
UA EN RU
Пехоту не бросили. Пивненко высказался после резонансного заявления Билецкого об офицерах Фото: Александр Пивненко, командующий Нацгвардией (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Иван Носальский

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сделал заявление после того, как командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий одобрил перевод в пехоту некомпетентных офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пивненко в Facebook и Третий армейский корпус в Telegram.

Что сказал Билецкий

Билецкий назначил Владимира Фокина, который ранее командовал одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой, командиром 125 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Недавно Фокин отчитался о том, что он проверил профессиональность офицеров бригады. Как оказалось, некоторые относились к службе небрежно, поэтому из них сформировали офицерские дозоры и отправили в район Купянска.

"Сегодня командиры несут ответственность за жизнь своих людей и должны знать цену ошибочных решений. Поэтому проверка офицеров и вовлечение их в реальную боевую работу - условие и профессиональности, и выживание подразделения", - прокомментировал такое решение Билецкий.

Заявление Пивненко

Пивненко подчеркнул, что пехоту не оставляют наедине с врагом.

"Несмотря на сложность каждого дня обороны, каждого отраженного или удержанного метра нашей земли и, несмотря на навязанное ИПСО противника мнение - это не "дорога в один конец", - добавил он.

По словам командующего Нацгвардией, украинские офицеры воюют. В частности, речь о тех, кто служит в Главном управлении Нацгвардии, территориальных управлениях, корпусах, управлениях военных частей разного уровня.

"Многие прошли путь с 2014 года - от пехотинца до офицера. Есть среди нас и те, кто потерял сыновей, продолжавших военные династии. Есть те, кто в составе экипажей БПЛА выполняет задания на линии боевого столкновения", - добавил он.

При этом, как отметил Пивненко, базовая общевойсковая подготовка и подготовка по направлениям постоянно совершенствуется.

Напомним, несколько недель назад Кабмин принял решение, которое предусматривает улучшение качества подготовки офицеров запаса.

