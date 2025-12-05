Украинских офицеров запаса будут готовить по-новому: детали
Кабмин принял важные изменения, которые предусматривают существенное повышение качества подготовки офицеров запаса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, изменения предусматривают увеличение объема обучения с 1080 учебных часов (36 кредитов ЕКТС) до 1320 учебных часов (44 кредитов ЕКТС). В рамках таких изменений вводится новая учебная дисциплина - "Военная подготовка".
Обучение будет организовано так, что на 3-4 курсах (а для медицинских и фармацевтических специальностей - на 3-5 курсах) студенты будут проходить базовый и профессиональный курсы тактического уровня L-1A и L-1B в рамках программы профессионального военного образования.
Новый порядок также обновляет ряд административных и учебных процедур:
- регулирует конкурсный отбор;
- вводит новый механизм зачисления на программу офицеров запаса медицинской службы;
- уточняет проведение учебного сбора после завершения основного курса.
Документ, который принял Кабмин, распределяет полномочия между Минобороны, МОН, Минздравом, Генштабом и руководством вузов в вопросах подготовки офицеров запаса.
Кроме того, теперь все граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям и признаны пригодными к военной службе, обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.
Согласно ожиданиям, это позволит повысить качество подготовки и усилить комплектование ВСУ квалифицированными офицерами, особенно в критически важной медицинской сфере.
Подготовка офицеров
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что в Украине необходимо улучшить подготовку офицеров тактического звена.
По его словам, о такой необходимости заявляют начальники высших военных учебных заведений и командиры боевых бригад.
В частности, предлагается организовать курсы повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.