Украинских офицеров запаса будут готовить по-новому: детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, изменения предусматривают увеличение объема обучения с 1080 учебных часов (36 кредитов ЕКТС) до 1320 учебных часов (44 кредитов ЕКТС). В рамках таких изменений вводится новая учебная дисциплина - "Военная подготовка".

Обучение будет организовано так, что на 3-4 курсах (а для медицинских и фармацевтических специальностей - на 3-5 курсах) студенты будут проходить базовый и профессиональный курсы тактического уровня L-1A и L-1B в рамках программы профессионального военного образования.

Новый порядок также обновляет ряд административных и учебных процедур:

регулирует конкурсный отбор;

вводит новый механизм зачисления на программу офицеров запаса медицинской службы;

уточняет проведение учебного сбора после завершения основного курса.

Документ, который принял Кабмин, распределяет полномочия между Минобороны, МОН, Минздравом, Генштабом и руководством вузов в вопросах подготовки офицеров запаса.

Кроме того, теперь все граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям и признаны пригодными к военной службе, обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.

Согласно ожиданиям, это позволит повысить качество подготовки и усилить комплектование ВСУ квалифицированными офицерами, особенно в критически важной медицинской сфере.