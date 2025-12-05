ua en ru
Украинских офицеров запаса будут готовить по-новому: детали

Киев, Пятница 05 декабря 2025 21:14
Иллюстративное фото: офицеров запаса в Украине будут готовить более тщательно (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял важные изменения, которые предусматривают существенное повышение качества подготовки офицеров запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, изменения предусматривают увеличение объема обучения с 1080 учебных часов (36 кредитов ЕКТС) до 1320 учебных часов (44 кредитов ЕКТС). В рамках таких изменений вводится новая учебная дисциплина - "Военная подготовка".

Обучение будет организовано так, что на 3-4 курсах (а для медицинских и фармацевтических специальностей - на 3-5 курсах) студенты будут проходить базовый и профессиональный курсы тактического уровня L-1A и L-1B в рамках программы профессионального военного образования.

Новый порядок также обновляет ряд административных и учебных процедур:

  • регулирует конкурсный отбор;
  • вводит новый механизм зачисления на программу офицеров запаса медицинской службы;
  • уточняет проведение учебного сбора после завершения основного курса.

Документ, который принял Кабмин, распределяет полномочия между Минобороны, МОН, Минздравом, Генштабом и руководством вузов в вопросах подготовки офицеров запаса.

Кроме того, теперь все граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям и признаны пригодными к военной службе, обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.

Согласно ожиданиям, это позволит повысить качество подготовки и усилить комплектование ВСУ квалифицированными офицерами, особенно в критически важной медицинской сфере.

Подготовка офицеров

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что в Украине необходимо улучшить подготовку офицеров тактического звена.

По его словам, о такой необходимости заявляют начальники высших военных учебных заведений и командиры боевых бригад.

В частности, предлагается организовать курсы повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

