Піхоту не кинули. Півненко висловився після резонансної заяви Білецького про офіцерів

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко зробив заяву після того, як командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький схвалив переведення в піхоту некомпетентних офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Півненко у Facebook і Третій армійський корпус у Telegram .

Що сказав Білецький

Білецький призначив Володимира Фокіна, який раніше командував одним зі штурмових батальйонів Третьої штурмової, командиром 125 окремої важкої механізованої бригади.

Нещодавно Фокін відзвітував про те, що він перевірив професійність офіцерів бригади. Як виявилося, дехто ставився до служби недбало, тому з них сформували офіцерські дозори та відправили в район Куп'янська.

"Сьогодні командири несуть відповідальність за життя своїх людей і мають знати ціну помилкових рішень. Тому перевірка офіцерів і залучення їх у реальну бойову роботу - умова і професійності, і виживання підрозділу", - прокоментував таке рішення Білецький.

Заява Півненка

Півненко наголосив, що піхоту не залишають наодинці з ворогом.

"Не дивлячись на складність кожного дня оборони, кожного відбитого або утриманого метра нашої землі і, не дивлячись на нав'язану ІПСО противника думку - це не "дорога в один кінець", - додав він.

За словами командувача Нацгвардії, українські офіцери воюють. Зокрема, йдеться про тих, хто служить у Головному управлінні Нацгвардії, територіальних управліннях, корпусах, управліннях військових частин різного рівня.

"Багато хто пройшов шлях з 2014 року - від піхотинця до офіцера. Є серед нас і ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії. Є ті, хто в складі екіпажів БПЛА виконує завдання на лінії бойового зіткнення", - додав він.

При цьому, як зазначив Півненко, базова загальновійськова підготовка та підготовка за напрямами постійно вдосконалюється.