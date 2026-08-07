Повышение железнодорожных тарифов на фоне блокировки портов нужно остановить, - экономист
Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки создаст дополнительные риски для украинской промышленности, ухудшит конкурентоспособность экспортеров и усугубит негативное влияние других вызовов, в частности блокады морских портов и новых торговых ограничений ЕС.
Такое мнение высказал посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский, пишет РБК-Украина.
"Если решение о повышении тарифов вступит в силу, оно станет дополнительным шоком для экономики наряду с ростом других производственных затрат. Больше всего это отразится на отраслях, критически зависящих от логистики - металлургии, химической, цементной, строительной и аграрной отраслях", - сказал Забловский.
По его словам, бизнес рассчитывает, что новое правительство пересмотрит решение о повышении грузовых железнодорожных тарифов или, по крайней мере, отсрочит его введение. В то же время, он признал, что времени для такого пересмотра остается немного.
Забловский отметил, что предпринимательские объединения предлагали правительству альтернативные варианты, в частности, поэтапное повышение тарифов или менее значительное их увеличение, однако компромисса достичь не удалось.
Он подчеркнул, что повышение логистических затрат в сочетании с блокадой морских портов, европейскими квотами и требованиями механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) будет ухудшать условия работы украинских экспортеров, сокращать валютные поступления и негативно повлиять на макроэкономическую ситуацию.
По словам Забловского, рост затрат промышленности также повлечет усиление промышленной инфляции, что в итоге скажется на стоимости товаров для конечных потребителей.
Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине призвал власти строить тарифную политику на принципах прогнозируемости, экономического обоснования и поэтапности.
"Мы все находимся в одной лодке. Нельзя решать проблему одной отрасли за счет создания новых проблем для другой. Любые тарифные решения должны быть системными, прозрачными и предсказуемыми для бизнеса", - подчеркнул он.
Забловский также отметил необходимость сохранения промышленного потенциала Украины, отметив, что именно промышленность является одной из ключевых предпосылок послевоенного восстановления экономики и обеспечения занятости в регионах.
Что этому предшествовало
Как известно, в Украине вступил в силу приказ Минвосстановления о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификации тарифов на перевозку пустых вагонов.
Правительство приняло это решение, несмотря на прогноз ГП "Укрпромвнешэкспертизы", согласно которому повышение тарифов УЗ приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сократит грузовую базу "Укрзализныци" на 27 млн тонн, повлечет потерю 2,4 млрд долларов экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.
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