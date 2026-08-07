Повышение железнодорожных тарифов на фоне блокировки портов нужно остановить, - экономист

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки создаст дополнительные риски для украинской промышленности, ухудшит конкурентоспособность экспортеров и усугубит негативное влияние других вызовов, в частности блокады морских портов и новых торговых ограничений ЕС.

"Если решение о повышении тарифов вступит в силу, оно станет дополнительным шоком для экономики наряду с ростом других производственных затрат. Больше всего это отразится на отраслях, критически зависящих от логистики - металлургии, химической, цементной, строительной и аграрной отраслях", - сказал Забловский.

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По его словам, бизнес рассчитывает, что новое правительство пересмотрит решение о повышении грузовых железнодорожных тарифов или, по крайней мере, отсрочит его введение. В то же время, он признал, что времени для такого пересмотра остается немного.

Забловский отметил, что предпринимательские объединения предлагали правительству альтернативные варианты, в частности, поэтапное повышение тарифов или менее значительное их увеличение, однако компромисса достичь не удалось.

Он подчеркнул, что повышение логистических затрат в сочетании с блокадой морских портов, европейскими квотами и требованиями механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) будет ухудшать условия работы украинских экспортеров, сокращать валютные поступления и негативно повлиять на макроэкономическую ситуацию.

По словам Забловского, рост затрат промышленности также повлечет усиление промышленной инфляции, что в итоге скажется на стоимости товаров для конечных потребителей.

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине призвал власти строить тарифную политику на принципах прогнозируемости, экономического обоснования и поэтапности.

"Мы все находимся в одной лодке. Нельзя решать проблему одной отрасли за счет создания новых проблем для другой. Любые тарифные решения должны быть системными, прозрачными и предсказуемыми для бизнеса", - подчеркнул он.

Забловский также отметил необходимость сохранения промышленного потенциала Украины, отметив, что именно промышленность является одной из ключевых предпосылок послевоенного восстановления экономики и обеспечения занятости в регионах.