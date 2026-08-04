Повышение тарифов УЗ просят отложить: аграрии обратились к премьеру Корецкому
Решение правительства о повышении грузовых тарифов УЗ принимается в критический момент, и оно может усугубить убытки производителей, сократить экспорт и усугубить ситуацию в экономике.
Об этом пишет РБК-Украина, со ссылкой на обращение Всеукраинского аграрного совета и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к премьер-министру Сергею Корецкому.
В частности, речь идет об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%. Соответствующее обращение также было направлено профильным министрам и председателю правления "Укрзализныци" Александру Перцовскому.
Повышение тарифов в условиях кризиса
В ассоциациях отмечают, что правительство готовится повысить тарифы на фоне блокирования морских портов, систематических атак на портовую инфраструктуру, роста себестоимости агропроизводства и падения цен на сельскохозяйственную продукцию.
Из-за остановки морского экспорта аграрии вынуждены переориентировать продукцию на западную границу.
В то же время пропускная способность железнодорожных переходов со странами ЕС составляет около 1 млн тонн агропродукции в месяц при потребности в 5,6 млн тонн.
Почему новые тарифы УЗ не решат проблем, а нанесут ущерб бизнесу и бюджету
Аграрии подчеркнули, что повышение тарифов не решит финансовых проблем "Укрзализныци": из-за ограниченной пропускной способности экспортных маршрутов объемы перевозок не возрастут, а накопление вагонов на границе может снова вызвать дефицит подвижного состава и резкое удорожание его аренды.
В обращении правительство просят отложить повышение тарифов, пересмотреть модель тарифообразования и ввести электронную очередь на погрузку в направлении западных переходов.
В ассоциациях подчеркивают, что нынешнее решение правительства может переложить проблемы государственной монополии на бизнес, который уже работает на грани убыточности.
Последствиями могут стать сокращение производства, падение экспорта, потеря валютной выручки и новые убытки для бюджета.
Ранее с таким обращением к правительству выступили также промышленники: они предупредили о риске значительных потерь, сокращении производства и выводе в простой ряд предприятий, что негативно повлияет на доходы госбюджета и занятость.
Напомним, глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький заявил, что изменение тарифов на передачу электроэнергии и рост стоимости грузовых перевозок "Укрзализныци" могут привести к массовой остановке предприятий горно-металлургического комплекса.
Ранее также сообщалось, что повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки может привести к росту стоимости бензина и дизельного топлива в Украине, поскольку увеличит логистические расходы поставщиков.