ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Повышение тарифов УЗ просят отложить: аграрии обратились к премьеру Корецкому

13:43 04.08.2026 Вт
2 мин
В отрасли предупреждают о рисках для экспорта и потерях бюджета
aimg Юлия Бойко
Повышение тарифов УЗ просят отложить: аграрии обратились к премьеру Корецкому Увеличение тарифов УЗ ударит по аграриям (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Решение правительства о повышении грузовых тарифов УЗ принимается в критический момент, и оно может усугубить убытки производителей, сократить экспорт и усугубить ситуацию в экономике.

Об этом пишет РБК-Украина, со ссылкой на обращение Всеукраинского аграрного совета и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" к премьер-министру Сергею Корецкому.

В частности, речь идет об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%. Соответствующее обращение также было направлено профильным министрам и председателю правления "Укрзализныци" Александру Перцовскому.

Повышение тарифов в условиях кризиса

В ассоциациях отмечают, что правительство готовится повысить тарифы на фоне блокирования морских портов, систематических атак на портовую инфраструктуру, роста себестоимости агропроизводства и падения цен на сельскохозяйственную продукцию.

Из-за остановки морского экспорта аграрии вынуждены переориентировать продукцию на западную границу.

В то же время пропускная способность железнодорожных переходов со странами ЕС составляет около 1 млн тонн агропродукции в месяц при потребности в 5,6 млн тонн.

Почему новые тарифы УЗ не решат проблем, а нанесут ущерб бизнесу и бюджету

Аграрии подчеркнули, что повышение тарифов не решит финансовых проблем "Укрзализныци": из-за ограниченной пропускной способности экспортных маршрутов объемы перевозок не возрастут, а накопление вагонов на границе может снова вызвать дефицит подвижного состава и резкое удорожание его аренды.

В обращении правительство просят отложить повышение тарифов, пересмотреть модель тарифообразования и ввести электронную очередь на погрузку в направлении западных переходов.

Читайте также: Повышение тарифов УЗ нанесет ущерб промышленности и аграриям, - Forbes

В ассоциациях подчеркивают, что нынешнее решение правительства может переложить проблемы государственной монополии на бизнес, который уже работает на грани убыточности.

Последствиями могут стать сокращение производства, падение экспорта, потеря валютной выручки и новые убытки для бюджета.

Ранее с таким обращением к правительству выступили также промышленники: они предупредили о риске значительных потерь, сокращении производства и выводе в простой ряд предприятий, что негативно повлияет на доходы госбюджета и занятость.

Напомним, глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький заявил, что изменение тарифов на передачу электроэнергии и рост стоимости грузовых перевозок "Укрзализныци" могут привести к массовой остановке предприятий горно-металлургического комплекса.

Ранее также сообщалось, что повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки может привести к росту стоимости бензина и дизельного топлива в Украине, поскольку увеличит логистические расходы поставщиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Экономика Украины аграрії Сергей Корецкий Тарифы
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины