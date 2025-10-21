Повышение грузовых тарифов УЗ на 40% - это удар по экономике и экспорту, - ФРТУ

"Укрзализныця" готовит двухэтапное повышение тарифов на грузовые перевозки. Со своей стороны в Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) предостерегают, что это может негативно сказаться на экономике и экспорте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ФРТУ.
"Укрзализныця" планирует очередную индексацию грузовых тарифов: на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года (совокупно - более 40%). Это решение, по данным Федерации работодателей транспорта Украины, уже согласовано правлением и наблюдательным советом компании: уже в ближайшее время проект приказа планируется направить в Министерство развития громад, территории и инфраструктуры.
ФРТУ предупреждает, что такое повышение может усилить давление на экономику и снизить экспортный потенциал.
"Финансовое состояние "Укрзализныци" в военное время сложное. Однако грузовой сегмент остается прибыльным: по итогам 2024 года его результат составил около 20 млрд грн. Основная проблема компании это хронический ущерб пассажирскому сегменту, который годами перекрывался доходами от грузовых перевозок", - отметили в ФРТУ.
В то же время, повышение тарифов на грузовые перевозки будет оказывать существенное влияние на экономику Украины: оно приведет к сокращению производства и перевозок частью предприятий, вплоть до остановки отдельных производств, перетоку грузопотоков на автотранспорт, а соответственно - создание дополнительной нагрузки на дорожную инфраструктуру, прежде всего региональную.
Кроме того, это повышение приведет к уменьшению экспортного потенциала и падению валютных и налоговых поступлений в бюджет.
"Повышение тарифов в прибыльном грузовом сегменте для покрытия ущерба пассажирского является стратегически ошибочным решением. Это приведет к сужению грузовой базы, потере конкурентоспособности железнодорожных перевозок и формированию системного дефицита средств, который потребует существенных бюджетных вливаний в дальнейшем", - подчеркнули ФРТУ.
Чтобы избежать кризиса в экономике, ФРТУ предлагает во время военного положения покрывать убытки пассажирских перевозок напрямую из государственного бюджета, без дополнительного повышения грузовых ставок: такой подход, по мнению Федерации, уменьшит риски для экономики и сохранит конкурентность украинской логистики.
Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.
В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.
Также в Ассоциации посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.