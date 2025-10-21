Підвищення вантажних тарифів УЗ на 40% - це удар по економіці та експорту, - ФРТУ

"Укрзалізниця" планує чергову індексацію вантажних тарифів: на 27% у 2025 році та ще на 11% з 1 січня 2026 року (сукупно - понад 40%). Це рішення, за даними Федерації роботодавців транспорту України, уже погоджене правлінням і наглядовою радою компанії: вже найближчим часом проєкт наказу планують направити до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

ФРТУ попереджає, що таке підвищення може посилити тиск на економіку та знизити експортний потенціал.

"Фінансовий стан "Укрзалізниці" у воєнний час складний. Однак вантажний сегмент залишається прибутковим: за підсумками 2024 року його результат становив близько 20 млрд грн. Основна проблема компанії це хронічні збитки пасажирського сегмента, які роками перекривалися доходами від вантажних перевезень", - наголосили у ФРТУ.

Натомість, підвищення тарифів на вантажні перевезення матимуть дуже суттєвий вплив на економіку України: воно призведе до скорочення виробництва й перевезень частиною підприємств, аж до зупинки окремих виробництв, перетоку вантажопотоків на автотранспорт, а відповідно - створення додаткового навантаження на дорожню інфраструктуру, насамперед регіональну.

Крім того, це підвищення призведе до зменшення експортного потенціалу та падіння валютних і податкових надходжень до бюджету.

"Підвищення тарифів у прибутковому вантажному сегменті для покриття збитків пасажирського є стратегічно помилковим рішенням. Це призведе до звуження вантажної бази, втрати конкурентоспроможності залізничних перевезень та формування системного дефіциту коштів, який вимагатиме суттєвих бюджетних вливань у подальшому", - підкреслили ФРТУ.

Щоб уникнути кризи в економіці, ФРТУ пропонує під час воєнного стану покривати збитки пасажирських перевезень напряму з державного бюджету, без додаткового підвищення вантажних ставок: такий підхід, на переконання Федерації, зменшить ризики для економіки й збереже конкурентність української логістики.