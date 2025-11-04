RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Повышение тарифов УЗ окончательно остановит восстановление предприятия, - ИнГОК

Фото: в ИнГОК выступили против повышения тарифов УЗ на грузоперевозки (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), входящий в группу "Метинвест", заявил, что запланированное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 40% может окончательно заблокировать его восстановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение предприятия.

Предприятие, которое специализируется на добыче и переработке железных кварцитов Ингулецкого месторождения, находится в вынужденном простое с июля 2024 года. В настоящее время комбинат работает только в поддерживающем режиме, добывая до 40 тыс. тонн руды в месяц для технологических нужд.

"У нас есть четкий план возобновления производства, но это возможно только при стабильных и предполагаемых условиях. Дальнейшее повышение грузовых железнодорожных тарифов сделает запуск комбината экономически невозможным", - говорится в официальном заявлении ИнГОКа.

До полномасштабного вторжения предприятие обеспечивало до 14 млн тонн концентрата в год, поставляя продукцию на украинские металлургические комбинаты и на экспорт в страны Восточной Европы.

В первом полугодии 2024 года комбинат уплатил более 1,1 млрд грн налогов, в то время как за девять месяцев 2025 года - всего 181 млн грн из-за сокращения производства.

В ИнГОКе подчеркнули: возобновление полноценной работы комбината это не только экономический вопрос, но и важный элемент стратегии послевоенного восстановления Украины. И призвали правительство и Министерство развития громад и территорий вмешаться в ситуацию и не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов в 2025-2026 годах.

Повышение тарифов УЗ

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки почти на 40%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.

Со своей стороны бизнес ассоциации Украины обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

В частности, в EBA подчеркнули, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.

Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

