Повышение тарифов УЗ окончательно остановит восстановление предприятия, - ИнГОК

Предприятие, которое специализируется на добыче и переработке железных кварцитов Ингулецкого месторождения, находится в вынужденном простое с июля 2024 года. В настоящее время комбинат работает только в поддерживающем режиме, добывая до 40 тыс. тонн руды в месяц для технологических нужд.

"У нас есть четкий план возобновления производства, но это возможно только при стабильных и предполагаемых условиях. Дальнейшее повышение грузовых железнодорожных тарифов сделает запуск комбината экономически невозможным", - говорится в официальном заявлении ИнГОКа.

До полномасштабного вторжения предприятие обеспечивало до 14 млн тонн концентрата в год, поставляя продукцию на украинские металлургические комбинаты и на экспорт в страны Восточной Европы.

В первом полугодии 2024 года комбинат уплатил более 1,1 млрд грн налогов, в то время как за девять месяцев 2025 года - всего 181 млн грн из-за сокращения производства.

В ИнГОКе подчеркнули: возобновление полноценной работы комбината это не только экономический вопрос, но и важный элемент стратегии послевоенного восстановления Украины. И призвали правительство и Министерство развития громад и территорий вмешаться в ситуацию и не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов в 2025-2026 годах.