Підвищення тарифів УЗ остаточно зупинить відновлення підприємства,- ІнГЗК

Підприємство, яке спеціалізується на видобутку та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, перебуває у вимушеному простої з липня 2024 року. Зараз комбінат працює лише у підтримуючому режимі, видобуваючи до 40 тис. тонн руди на місяць для технологічних потреб.

"Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, але це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим", - йдеться в офіційній заяві ІнГЗК.

До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало до 14 млн тонн концентрату на рік, постачаючи продукцію на українські металургійні комбінати та на експорт у країни Східної Європи.

У першому півріччі 2024 року комбінат сплатив понад 1,1 млрд грн податків, тоді як за дев’ять місяців 2025 року - лише 181 млн грн через скорочення виробництва.

В ІнГЗК наголосили: відновлення повноцінної роботи комбінату це не лише економічне питання, а важливий елемент стратегії післявоєнного відновлення України. І закликали уряд та Міністерство розвитку громад і територій втрутитися в ситуацію та не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2025–2026 роках.