Підвищення тарифів УЗ остаточно зупинить відновлення підприємства,- ІнГЗК

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до групи "Метінвест", заявив, що заплановане підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40% може остаточно заблокувати його відновлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення підприємства.
Підприємство, яке спеціалізується на видобутку та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, перебуває у вимушеному простої з липня 2024 року. Зараз комбінат працює лише у підтримуючому режимі, видобуваючи до 40 тис. тонн руди на місяць для технологічних потреб.
"Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, але це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим", - йдеться в офіційній заяві ІнГЗК.
До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало до 14 млн тонн концентрату на рік, постачаючи продукцію на українські металургійні комбінати та на експорт у країни Східної Європи.
У першому півріччі 2024 року комбінат сплатив понад 1,1 млрд грн податків, тоді як за дев’ять місяців 2025 року - лише 181 млн грн через скорочення виробництва.
В ІнГЗК наголосили: відновлення повноцінної роботи комбінату це не лише економічне питання, а важливий елемент стратегії післявоєнного відновлення України. І закликали уряд та Міністерство розвитку громад і територій втрутитися в ситуацію та не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2025–2026 роках.
Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень, які у цьому році за прогнозами досягнуть 25 млрд грн.
Зі свого боку бізнес асоціації України зверталися до уряду з проханням закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.
Зокрема, в EBA підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.
Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.