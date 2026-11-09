МВФ начал переговоры с Украиной по пересмотру программы финансирования EFF

Международный валютный фонд (МВФ) начал переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотру программы расширенного финансирования EFF.

Об этом РБК-Украина сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Миссию Фонда возглавляет Гэвин Грэй. Как сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, консультации с украинской стороной стартовали сегодня, 9 ноября.

Основное внимание во время переговоров будет сосредоточено на целях макроэкономической и фискальной политики, которых стремятся достичь украинские власти. Также представители Фонда и правительства обсудят структурные реформы.

Речь идет об объединенном просмотре сразу двух этапов программы EFF. Его результаты будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.