МВФ начал переговоры с Украиной по пересмотру программы финансирования EFF
Международный валютный фонд (МВФ) начал переговоры с украинскими властями по объединенному второму и третьему пересмотру программы расширенного финансирования EFF.
Об этом РБК-Украина сообщили в представительстве МВФ в Украине.
Миссию Фонда возглавляет Гэвин Грэй. Как сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, консультации с украинской стороной стартовали сегодня, 9 ноября.
Основное внимание во время переговоров будет сосредоточено на целях макроэкономической и фискальной политики, которых стремятся достичь украинские власти. Также представители Фонда и правительства обсудят структурные реформы.
Речь идет об объединенном просмотре сразу двух этапов программы EFF. Его результаты будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.
Напомним, в октябре МВФ назвал условия для дальнейшего финансирования Украины. Для получения следующих траншей Киеву необходимо продлить реформы в сфере мобилизации доходов и государственного управления, а также получить гарантии финансовой поддержки от партнеров.
Речь идет об объединении второго и третьего просмотров программы EFF, по результатам которого Украина может получить два транша на общую сумму около 1,65 млрд долларов.
В июле Фонд уже перечислил Украине около 690 млн долларов после первого просмотра программы.