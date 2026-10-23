Из-за войны за границей оказались 9,5 миллиона украинцев, - Зеленский

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Война России против Украины затронула миллионы людей, которые потеряли свои дома, работу и вынуждены были уехать за границу.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на онлайн-встрече в Hudson institute.

По словам главы государства, война - это прежде всего человеческая трагедия, а не просто территории или проценты земли. Из-за полномасштабного вторжения России за границей оказались 9,5 миллиона гражданских украинцев. "Это 20-25% от общего количества населения страны, которое составляло 40 миллионов. Они потеряли свою жизнь, свои дома, свои рабочие места, и это лицо войны Путина", - отметил президент.