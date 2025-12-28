Подтягивают резервы из Вербового. В ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе

"Самая сложная ситуация возле Гуляйполя. Противник продолжает проводить штурмовые действия, пытается завезти свои группы закрепления, подтянуть резервы даже с других направлений, например с Вербового, снимают оттуда свои подразделения, пытаются свести их в Гуляйполе, чтобы удержать определенные позиции", - рассказал Волошин.

По его словам, ситуация на этом направлении довольно сложная, продолжаются бои.

Например вчера, 27 декабря, в самом Гуляйполе было около 20 боевых столкновений.

"Кроме того, возле Гуляйполя тоже продолжаются такие боевые действия. Враг наносит удары и дронами, и авиациями, пытаясь разрушить любые здания, укрепления, которые есть в этом городе. Но наши подразделения есть в Гуляйполе. И на западных окраинах, в других местах Гуляйполя", - сообщил спикер.

Он также отметил, что заявление России о взятии города под контроль не соответствует действительности.

"Если россияне бросают туда сколько сил и средств, несмотря на потери, которые несут, они пытаются захватить этот населенный пункт, значит они придают большое значение этому городу, захвату его", - сказал Волошин.

По его словам, Гуляйполе важно россиянам, потому что это самый большой населенный пункт в этой местности. Из него идут логистические пути на запад - в Запорожье, на север - в Днепропетровскую.

"Оставить в тылу Гуляйполе и двигаться дальше, например в Запорожье или на Днепропетровщину - противник так бы не сделал, поэтому и пытается захватить этот населенный пункт", - пояснил спикер.